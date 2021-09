Athletica Vaticana, squadra di ciclismo del Papa, parteciperà alle Olimpiadi di Parigi 2024 (Di sabato 25 settembre 2021) Poi toccherà al Taekwondo, disciplina che all'ombra della Cupola di San Pietro sarebbe praticata da alcune guardie svizzere L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di sabato 25 settembre 2021) Poi toccherà al Taekwondo, disciplina che all'ombra della Cupola di San Pietro sarebbe praticata da alcune guardie svizzere L'articolo proviene da Firenze Post.

