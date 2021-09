Atalanta-Milan Primavera 2-0: ultimi minuti della partita | LIVE (Di sabato 25 settembre 2021) Il LIVE di Atalanta-Milan, partita della 4^ giornata del campionato Primavera 1 TimVision: segui la diretta testuale del match dei rossoneri Leggi su pianetamilan (Di sabato 25 settembre 2021) Ildi4^ giornata del campionato1 TimVision: segui la diretta testuale del match dei rossoneri

Advertising

Atalanta_BC : ?? Primavera a Zingonia #AtalantaMilan, così in campo alle 11! The official lineups! ???? - francGuerrieri : Giorgio #Scalvini, difensore 2003, è l’ultimo gioiello dell’@Atalanta_BC ?? Un gol in amichevole e qualche panchina… - MilanPress_it : 90' + 7' - #AtalantaMilan 2-0 Finisce qui! A Zingonia l'Atalanta supera con i gol di Scalvini e Sidibe, entrambi n… - Milannews24_com : Atalanta #MilanPrimavera 2-0: cadono i rossoneri a Zingonia - teo_acm : @emme_emme9 @marcullo02 Vabbe loro pure erano abituati a Pintus. L'anno scorso si è rotto Lukaku e hanno perso a Ge… -