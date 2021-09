Atalanta-Inter per sfatare il tabù San Siro: l’ultimo successo firmato Bonaventura (Di sabato 25 settembre 2021) Sabato pomeriggio spazio alla sfida più bella ed emozionante della sesta giornata insieme al derby di Roma, quella tra Inter e Atalanta. Alle 18 le due formazioni nerazzurre duelleranno sotto i riflettori della Scala del Calcio in un big match dal sapore di scudetto. Le squadre arrivano al confronto in una condizione psicologica favorevole. I bergamaschi hanno rialzato la testa grazie al successo con il Sassuolo e dopo qualche rallentamento stanno viaggiando spediti verso la vetta della classifica mentre i meneghini non hanno ancora perso in campionato. Gli uomini di Gasperini quando incrociano l’Inter a San Siro non riescono a esprimersi al meglio, come testimoniato dall’ultima vittoria orobica che risale a marzo del 2014 con Colantuono seduto in panchina. In quella circostanza la doppietta di ... Leggi su bergamonews (Di sabato 25 settembre 2021) Sabato pomeriggio spazio alla sfida più bella ed emozionante della sesta giornata insieme al derby di Roma, quella tra. Alle 18 le due formazioni nerazzurre duelleranno sotto i riflettori della Scala del Calcio in un big match dal sapore di scudetto. Le squadre arrivano al confronto in una condizione psicologica favorevole. I bergamaschi hanno rialzato la testa grazie alcon il Sassuolo e dopo qualche rallentamento stanno viaggiando spediti verso la vetta della classifica mentre i meneghini non hanno ancora perso in campionato. Gli uomini di Gasperini quando incrociano l’a Sannon riescono a esprimersi al meglio, come testimoniato dall’ultima vittoria orobica che risale a marzo del 2014 con Colantuono seduto in panchina. In quella circostanza la doppietta di ...

