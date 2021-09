Atalanta, infortunio Palomino: costretto al cambio contro l’Inter (Di sabato 25 settembre 2021) infortunio per Palomino nel corso di Inter-Atalanta: problema di natura muscolare per il difensore José Manuel Palomino costretto ad alzare bandiera bianca nel secondo tempo di Inter-Atalanta. Al 70?, il difensore nerazzurro è stato sostituito a causa di un infortunio; al suo posto Maehle. Per l’argentino un problema di natura muscolare alla coscia sinistra. Da valutare, quindi, per i prossimi impegni in Champions e in campionato domenica prossima contro il Milan. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 25 settembre 2021)pernel corso di Inter-: problema di natura muscolare per il difensore José Manuelad alzare bandiera bianca nel secondo tempo di Inter-. Al 70?, il difensore nerazzurro è stato sostituito a causa di un; al suo posto Maehle. Per l’argentino un problema di natura muscolare alla coscia sinistra. Da valutare, quindi, per i prossimi impegni in Champions e in campionato domenica prossimail Milan. L'articolo proviene da Calcio News 24.

