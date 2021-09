Atalanta, Gasperini: 'Usciamo da San Siro più forti' (Di sabato 25 settembre 2021) MILANO - "Ci sono stati momenti a favore di una squadra e momenti a favore dell'altra, è stata una grande partita tra due compagini che hanno cercato di vincere. Non ci siamo mai tirati indietro nel ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 25 settembre 2021) MILANO - "Ci sono stati momenti a favore di una squadra e momenti a favore dell'altra, è stata una grande partita tra due compagini che hanno cercato di vincere. Non ci siamo mai tirati indietro nel ...

