Atalanta | Gasperini | Le due milanesi e il Napoli hanno dimostrato di più

(Di sabato 25 settembre 2021) Gian Piero, tecnico dell', ha parlato ai microfoni di Dazn dopo il pareggio con l'Inter, menzionando tra le sue parole anche il. Ecco quanto riportato: "Secondo me, per quello che si è visto in queste giornate Inter, Milan esono le squadre chedi più e rientrano nei vertici della classifica. Noi cerchiamo di migliorarci e risalire, cercando di andare a prendere le squadre davanti. Usciamo da questo match consapevoli dei nostri mezzi"

Commenta per primo Gian Piero, tecnico dell', parla a Dazn dopo il pareggio in casa dell'Inter: 'Amaro in bocca? E' normale, ci sono stati momenti per una squadra e per l'altra, merito dei giocatori. Hanno ...LE PAGELLE Inter -, i voti: Dimarco (5) si dispera,(6,5)... SERIE A Inter -2 - 2: Dzeko risponde a Toloi. Nel finale Dimarco... Lazio - Roma: probabili formazioni, ...Nel secondo anticipo della 6ª giornata di Serie A, Inter e Atalanta portano a casa un punto a testa: primo tempo ricco di gol, la ripresa decisa dagli episodi ...Nerazzurri avanti con Lautaro, poi Malinoskyi pareggia e propizia il raddoppio dei bergamaschi firmato da Toloi. Dzeko ha acciuffato il pareggio. Poi Dimarco ha fallito il rigore del possibile 3-2, qu ...