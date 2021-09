ASSURDO! Beve una bottiglia di Coca-Cola e muore. È successo in Cina (Di sabato 25 settembre 2021) Beve una bottiglia di Coca-Cola e muore. Il fatto è accaduto in Cina. Un ragazzo di 22 anni avrebbe perso la vita a causa di un accumulo di gas: Ecco tutti i dettagli. Beve una bottiglia di Coca-Cola e muore PECHINO (Cina) – Beve una bottiglia di Coca-Cola e muore. Ha del clamoroso quanto avvenuto a Pechino, dove un ragazzo di soli 22 anni ha perso la vita dopo aver bevuto, in appena dieci minuti, una bottiglia di Coca-Cola da un litro e mezzo. Il giovane, che si era recato nell’ospedale Chaoyang sei ore dopo aver consumato la bevanda. Il ragazzo ... Leggi su napolipiu (Di sabato 25 settembre 2021)unadi. Il fatto è accaduto in. Un ragazzo di 22 anni avrebbe perso la vita a causa di un accumulo di gas: Ecco tutti i dettagli.unadiPECHINO () –unadi. Ha del clamoroso quanto avvenuto a Pechino, dove un ragazzo di soli 22 anni ha perso la vita dopo aver bevuto, in appena dieci minuti, unadida un litro e mezzo. Il giovane, che si era recato nell’ospedale Chaoyang sei ore dopo aver consumato la bevanda. Il ragazzo ...

