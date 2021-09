Ascoli-Brescia | Serie B | probabili formazioni | pronostico e diretta tv

(Di sabato 25 settembre 2021)in campo nel pomeriggio al “Del Duca” per la 6a giornata del campionato diB 21-22. Il big-match di questo turno, si presenta piuttosto combattuto, per quello che si presenta come una sorta di esame di maturità (o quasi) per le due compagini. Ecco cosa c’è da sapere sulla sfida. Statistiche, precedenti e curiosità diL’approda alla gara di questa sera, dopo il successo colto in trasferta contro l’Alessandria, in trasferta, nel turno infrasettimanale. Il 3-1 con il quale i ragazzi di Inzaghi si sono liberati dei Grigi piemontesi, si deve ai gol di Dionisi, Botteghin e Collocolo, marcature alle quali ha fatto seguito quella ininfluente di Palombi. I marchigiani, sino a qui, hanno raccolto 12 punti (4 vittorie, 1 sconfitta) e tal bottino ...

Advertising

CalcioPillole : Cinque matrch in programma nel sabato di #Serie B, tra cui lo scontro al vertice tra #Ascoli e #Brescia. - TuttoAscoli : GdS - Le probabili formazioni di Ascoli-Brescia - TuttoAscoli : CorrAdriatico - Ascoli-Brescia, le probabili formazioni - TuttoAscoli : GdS - L’Ascoli vede la storia Il Brescia già da record È sfida tra bomber veri - NevaBets : ???? Serie B ???? ? Benevento @ 2,30 (1%) ? Nul Ascoli/Brescia @ 3,10 (1%) ? Nul Citadella/Lecce @ 3,05 (1%) #TeamParieur -

Ultime Notizie dalla rete : Ascoli Brescia

Brescia Calcio

DIRETTA: SFIDA TRA DUE CANDIDATE ALLA PROMOZIONE!, in diretta sabato 25 settembre 2021 alle ore 14.00 presso lo stadio Cino e Lillo Del Duca disarà una sfida valevole ...ROMA - Saranno quattro le gare delle 14 che apriranno la 6ª giornata di Serie B. E si parte subito con il "botto", sfida già ad alta quota tra Sottil e Inzaghi , rispettivamente secondo e terzo lontani solo un punto. Il Lecce di Baroni , dopo due successi di fila, cerca conferme in casa del ...Oltre a Reggina-Frosinone, la B propone altre cinque partite nel sabato che apre la sesta giornata. Vediamo le ultime da tutti i campi e le info utili per pronostici e scommesse. Dati ...Scendono in campo Spezia e Genoanel sabato di serie A, sesta giornata. Tre le partite in cartellone: su Dazn rischio di buffering per Spezia-Milan e Inter-Atalanta, in serata pericolo meno incombente ...