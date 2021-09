Arsenal-Tottenham (26 settembre, ore 17:30): formazioni, quote, pronostici. Il derby del nord di Londra (Di sabato 25 settembre 2021) Il Tottenham era partito molto bene prima di naufragare con un doppio 3-0 in altri due derby di Londra (Crystal Palace prima e Chelsea poi), mentre l‘Arsenal era partito molto male ma ha trovato la vittoria nelle ultime due uscite battendo 1-0 sia il Norwich che il Burnley. Entrambe le formazioni hanno conquistato gli ottavi InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting (Di sabato 25 settembre 2021) Ilera partito molto bene prima di naufragare con un doppio 3-0 in altri duedi(Crystal Palace prima e Chelsea poi), mentre l‘era partito molto male ma ha trovato la vittoria nelle ultime due uscite battendo 1-0 sia il Norwich che il Burnley. Entrambe lehanno conquistato gli ottavi InfoBetting: Scommesse Sportive e

Advertising

infobetting : Arsenal-Tottenham (26 settembre, ore 17:30): formazioni, quote, pronostici. Il - periodicodaily : Arsenal vs Tottenham Hotspur: pronostico e possibili formazioni #26settembre #premierleague - OkoroCh18427641 : @SportyBet Chelsea 1 Manchester City 2 Arsenal 2 Tottenham 0 Lazio 1 Roma 1 - JuveLiveit : Calciomercato Juventus, doppia offerta da 39 milioni | “Addio” definitivo - Deepnightpress : Arsenal vs Tottenham | English Premier League 26-09-21: Pronostico e Formazioni -