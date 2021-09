Arrestato l’ex sindaco di Sant’Agata dei Goti Carmine Valentino (Di sabato 25 settembre 2021) l’ex sindaco di S.Agata dei Goti (Benevento), Carmine Valentino, attualmente consigliere comunale di opposizione nello stesso comune nonche’ segretario provinciale del Pd di Benevento, e’ stato Arrestato dagli agenti della squadra mobile. Valentino, per il quale sono stati disposti i domiciliari, e’ gravemente indiziato dei delitti di tentativo di concussione, turbata liberta’ degli incanti e rivelazione e utilizzazione di segreto di ufficio: reati che sarebbero stati commessi durante la carica di sindaco. Il provvedimento restrittivo e’ stato emesso dal gip del Tribunale di Benevento al termine delle indagini coordinate dalla locale Procura della Repubblica, retta da Aldo Policastro. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di sabato 25 settembre 2021)di S.Agata dei(Benevento),, attualmente consigliere comunale di opposizione nello stesso comune nonche’ segretario provinciale del Pd di Benevento, e’ statodagli agenti della squadra mobile., per il quale sono stati disposti i domiciliari, e’ gravemente indiziato dei delitti di tentativo di concussione, turbata liberta’ degli incanti e rivelazione e utilizzazione di segreto di ufficio: reati che sarebbero stati commessi durante la carica di. Il provvedimento restrittivo e’ stato emesso dal gip del Tribunale di Benevento al termine delle indagini coordinate dalla locale Procura della Repubblica, retta da Aldo Policastro. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

aleixsarri : Denuncio la detenció del MHP @KRLS a l'@Agenzia_Italia: 'Speriamo che la Giustizia comprende che spedire il preside… - Agenzia_Ansa : L'ex leader catalano Puigdemont è in carcere a Sassari. E' stato arrestato ieri sera al suo arrivo all'aeroporto di… - HuffPostItalia : L'ex presidente della Catalogna Carles Puigdemont è stato arrestato in Sardegna - Ferranpcosta : RT @BANDA_BASSOTTI: Arrestato in Sardegna l'ex presidente della Catalogna #CarlesPuigdemont I compagni Sardi si sono mobilitati contro l'ar… - DevaZaka : RT @BANDA_BASSOTTI: Arrestato in Sardegna l'ex presidente della Catalogna #CarlesPuigdemont I compagni Sardi si sono mobilitati contro l'ar… -