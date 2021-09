Army of Thieves: il nuovo trailer del prequel del film di Zack Snyder (Di sabato 25 settembre 2021) Il 29 ottobre debutterà su Netflix il film Army of Thieves, ideato come prequel del film diretto da Zack Snyder Army of the Dead. Il 29 ottobre debutterà su Netflix il film Army of Thieves, ideato come prequel di Army of the Dead che era stato diretto da Zack Snyder e il nuovo trailer, presentato durante l'evento TUDUM, regala nuove sequenze. Nel video si mostrano le incredibili capacità di Dieter, in grado di aprire con facilità ogni cassaforte, che portano il giovane a vivere un'incredibile avventura piena di rischi e sorprese. In Army of Thieves il bancario di ... Leggi su movieplayer (Di sabato 25 settembre 2021) Il 29 ottobre debutterà su Netflix ilof, ideato comedeldiretto daof the Dead. Il 29 ottobre debutterà su Netflix ilof, ideato comediof the Dead che era stato diretto dae il, presentato durante l'evento TUDUM, regala nuove sequenze. Nel video si mostrano le incredibili capacità di Dieter, in grado di aprire con facilità ogni cassaforte, che portano il giovane a vivere un'incredibile avventura piena di rischi e sorprese. Inofil bancario di ...

