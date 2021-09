(Di sabato 25 settembre 2021) Da sabato 25 settembre 2021 alle ore 21,25 su Rai 1 va in onda‘60, ’70, ’80, programma in onda dall’di Verona condotto da Amadeus che ripercorrerà tre decenni iconici della musica italiana ed internazionale. Lo show, che segna lavolta di Amadeus alla conduzione sul palco della “sua” Verona, porterà il pubblico a rivivere tre decenni emozionanti della musica in Italia, punteggiati dai racconti del padrone di casa, che faranno da filo conduttore durante le serate.‘60, ’70, ’80 intv e live? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio. In tv Il programma, come detto, va in onda in chiaro – gratis – il 25 settembre e il 2 ottobre 2021 alle ore 21,25 ...

Advertising

CorriereCitta : #ArenaSuzuki ’60 ’70 ’80: ospiti, scaletta e cantanti di stasera #25settembre 2021 dall' #ArenadiVerona - ItaliaRai : 'Arena Suzuki 60' 70' 80'' Ripercorriamo da Verona con @amadeuseb tre decenni iconici della #musica italiana ed int… - tw_fyvry : RT @UnDueTreBlog: Arena Suzuki 60 70 80 - Prima serata del 25/09/2021 - Con Amadeus dall'Arena di Verona su Rai 1. - TV_Italiana : #ArenaSuzuki607080: #Rai1 e la pazza voglia di tornare indietro nel tempo. In musica. Da stasera con Amadeus. - Combass : Questa sera Rai 1 ore 21! ??? . 'ARENA SUZUKI 60 70 80' . ARENA DI VERONA Conduce Amadeus. . A dopo! ???? .… -

Ultime Notizie dalla rete : Arena Suzuki

Questa sera in prima serata tv l'evento ''60 '70 '80 ' dall'di Verona. Tanti gli ospiti attesi sul palco del maxi concerto presentato da Amadeus e trasmesso live su Rai 1 ed in streaming su Rai Play. Tra i cantanti che si ...'60 '70 '80: cantanti, artisti, cast, scaletta. Amadeus non sta nella pelle: 'Sarà un'emozione' Tutto è pronto per il programma'60 '70 '80 , che promette di far vivere ai telespettatori di Rai1 ore spensierate in musica. Al timone di'60 '70 '80 c'è Amadeus che, prima del debutto, si è raccontato sulle ...Arena Suzuki '60, '70, '80 streaming e diretta tv: dove vedere la prima puntata in onda stasera - sabato 25 settembre 2021 - alle ore 21,25 ...Arena Suzuki '60, '70, '80: ospiti, quante puntate e streaming del programma in onda su Rai 1 dal 25 settembre 2021 alle ore 21,25 ...