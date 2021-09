Arena ‘60 ‘70 ‘80 accende il sabato sera di Rai 1 | con Amadeus che torna dj – Il cast di cantanti

Leggi su davidemaggio

(Di sabato 25 settembre 2021)Ci sarà un ricco parterre di artisti nazionali e internazionali adSuzuki ‘60 ‘70 ‘80, lo show in onda questaprossimo (25 settembre e 2 ottobre 2021) su Rai 1 per celebrare con i suoi protagonisti un trentennio di musica indimenticabile.Suzuki ‘60 ‘70 ‘80: ilPrenderanno parte alle duete-evento gruppi come gli Europe, che con The Final Countdown hanno segnato un’epoca, i Village People e la loro Ymca, gli Alphaville di Forever Young e gli Opus di Live Is Life. Non mancheranno grandi nomi della musica italiana: Gianna Nannini, Loredana Bertè, Roberto Vecchioni, Raf, Umberto Tozzi, Patty Pravo. E poi Alan Sorrenti con la celebre Figli delle stelle, Donatella Rettore, Gazebo (re della disco music con brani come I Like ...