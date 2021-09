Arcane: League of Legends (La Serie) - anteprima (Di sabato 25 settembre 2021) L'attesa è finalmente giunta al termine. Tudum, l'evento mondiale destinato ai fan di Netflix (sì, il nome deriva proprio dall'iconico suono che accompagna l'avvio dell'applicazione), è arrivato e ha portato con sé una pletora di gustose novità per tutti i sostenitori di questo popolare servizio in abbonamento che ha letteralmente rivoluzionato il nostro modo di fruire il medium televisivo. Quale occasione migliore, dunque, per sollevare il sipario anche su una delle operazioni più anticipate e discusse online negli ultimi mesi? Arcane, la Serie TV animata di League of Legends, ha ricevuto il suo primo, esplosivo trailer, una clip dalla durata di poco più di due minuti che ha ingigantito il nostro interesse come benzina sul fuoco dell'hype. Che siate appassionati o meno del peculiare genere dei MOBA, è impossibile non ... Leggi su eurogamer (Di sabato 25 settembre 2021) L'attesa è finalmente giunta al termine. Tudum, l'evento mondiale destinato ai fan di Netflix (sì, il nome deriva proprio dall'iconico suono che accompagna l'avvio dell'applicazione), è arrivato e ha portato con sé una pletora di gustose novità per tutti i sostenitori di questo popolare servizio in abbonamento che ha letteralmente rivoluzionato il nostro modo di fruire il medium televisivo. Quale occasione migliore, dunque, per sollevare il sipario anche su una delle operazioni più anticipate e discusse online negli ultimi mesi?, laTV animata diof, ha ricevuto il suo primo, esplosivo trailer, una clip dalla durata di poco più di due minuti che ha ingigantito il nostro interesse come benzina sul fuoco dell'hype. Che siate appassionati o meno del peculiare genere dei MOBA, è impossibile non ...

HankHC91 : RT @NetflixIT: Arcane è in arrivo il 6 novembre per portarci nell’universo EPICO di League of Legends. #TUDUM - stefano_6000 : RT @NetflixIT: Arcane è in arrivo il 6 novembre per portarci nell’universo EPICO di League of Legends. #TUDUM - NetflixIT : Arcane è in arrivo il 6 novembre per portarci nell’universo EPICO di League of Legends. #TUDUM - IGNitalia : #Arcane, la serie animata che approfondirà il mondo di #LeagueofLegends, sarà disponibile su Netflix a partire dal… - alovelyclown : Onestamente mai giocato a League of Legends ma ho un hype ingiustificato per questa serie quindi VA BENE #Arcane… -