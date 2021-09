Anticipazioni Una Vita puntate dal 27 settembre al 2 ottobre 2021: Genoveva è innocente! (Di sabato 25 settembre 2021) Nelle puntate dal 27 settembre al 2 ottobre 2021 della soap opera spagnola Una Vita vedremo Genoveva fare salti di gioia quando scoprirà che è stata dichiarata innocente. Presto potrà tornare a casa e condividere con le sue amiche la gioia di questo momento… Anticipazioni Una Vita puntate dal 27 settembre al 29 settembre 2021: Genoveva è innocente! Genoveva vince la causa e viene proclamata innocente. In questo modo il suo nome viene riabilitato e molte amiche nel suo quartiere l’aspettano per congratularsi con lei. Ovviamente non sono tutti d’accordo con questa sentenza e in particolare Felipe che afferma di essere stato tradito ... Leggi su anticipazioni (Di sabato 25 settembre 2021) Nelledal 27al 2della soap opera spagnola Unavedremofare salti di gioia quando scoprirà che è stata dichiarata innocente. Presto potrà tornare a casa e condividere con le sue amiche la gioia di questo momento…Unadal 27al 29vince la causa e viene proclamata innocente. In questo modo il suo nome viene riabilitato e molte amiche nel suo quartiere l’aspettano per congratularsi con lei. Ovviamente non sono tutti d’accordo con questa sentenza e in particolare Felipe che afferma di essere stato tradito ...

Advertising

alvyspera : Escono le prime anticipazioni sul Giro d'italia del prossimo anno... Ricordo che proprio nel 2022 ricorreranno i 20… - confuangi : Finalmente ci siamo oggi andrà in onda l'intervista di #KeremBürsin per #Verissimo ???? Non vedo l'ora anche se le pr… - zazoomblog : Una vita anticipazioni: Felipe fa appello Genoveva festeggia - #anticipazioni: #Felipe #appello - zazoomblog : Una vita anticipazioni 25 settembre: Genoveva dichiarata innocente - #anticipazioni #settembre: #Genoveva - alisa_guida26 : @Antonel57727969 Allora io tra le anticipazioni di verissimo, il video del matrimonio ho fatto tilt ?? aiutatemi a r… -