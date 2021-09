Anticipazioni Pomeridiano Amici 2021 | domenica 26 settembre entrano due nuovi ballerini | chi sono | ospiti e ultime news

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 25 settembre 2021), siamo arrivati al secondo appuntamento, che andrà in onda26alle ore 14:45 su Canale 5. Secondo quelle cheledella puntata, dueavranno il banco lasciato in sospeso nella prima puntata, mentre il futuro di uno degli allievi sarà già in forse: potrebbe infatti rischiare di uscire già da subito. Torna la cantante Elisabetta Ivankovich, che nella passata edizione Arisa scartò proprio con la promessa di darle un banco al suo ritorno. Glidi domani saranno tanti, quindi l’appuntamento è di quelli da non mancare.: glidella puntata di26 ...