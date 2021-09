Anna Tifu la tempesta d’estate (Di sabato 25 settembre 2021) di Olga Chieffi Torna a Ravello Anna Tifu e lo fa con l’Accademia di Santa Sofia, in occasione delle Giornate Europee del Patrimonio, il più partecipato appuntamento culturale europeo, che si terrà oggi e domani, nel nome dei valori della coesione e dell’inclusione sociale. “Patrimonio culturale: tutti inclusi!” è infatti il tema di quest’anno che mira, attraverso un ricco programma di iniziative straordinarie nei luoghi della cultura, a sensibilizzare sulla necessità di una partecipazione accessibile al patrimonio culturale abbattendo i muri dell’esclusione delle minoranze e delle differenze che ancora oggi resistono in numerosi ambiti della vita sociale. La fondazione Ravello, non poteva cerco mancare di offrire un tocco d’internazionalità, invitando la violinista sarda Anna dopo appena due anni di assenza col suo Stradivari, ... Leggi su cronachesalerno (Di sabato 25 settembre 2021) di Olga Chieffi Torna a Ravelloe lo fa con l’Accademia di Santa Sofia, in occasione delle Giornate Europee del Patrimonio, il più partecipato appuntamento culturale europeo, che si terrà oggi e domani, nel nome dei valori della coesione e dell’inclusione sociale. “Patrimonio culturale: tutti inclusi!” è infatti il tema di quest’anno che mira, attraverso un ricco programma di iniziative straordinarie nei luoghi della cultura, a sensibilizzare sulla necessità di una partecipazione accessibile al patrimonio culturale abbattendo i muri dell’esclusione delle minoranze e delle differenze che ancora oggi resistono in numerosi ambiti della vita sociale. La fondazione Ravello, non poteva cerco mancare di offrire un tocco d’internazionalità, invitando la violinista sardadopo appena due anni di assenza col suo Stradivari, ...

