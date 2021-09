Anna Tatangelo | primi baci con la sua nuova fiamma VIDEO

(Di sabato 25 settembre 2021) Prime tenerezze in pubblico pere Livio Cori. I due sono apparsi molto intimi nelle storie di Instagram della cantante.(Getty Images)Un periodo molto intenso per. La cantante, infatti, è molto impegnata sia sul lato professionale che su quello privato. Tra pochi giorni, infatti, salvo cambiamenti di palinsesto, dovrebbe iniziare il suo nuovo programma. Sarà protagonista sul piccolo schermo con il nuovo show di Canale 5. La trasmissione Scene da un Matrimonio accompagnerà il pubblico di Mediaset ogni domenica per tutta la stagione. Tuttavia, il docu-reality ha subito una piccola modifica di programmazione. Infatti, è stato slittato al prossimo weekend anche questa settimana, per continuare a lasciare spazio alla “coppia ...

Ultime Notizie dalla rete : Anna Tatangelo

... numerose collaborazioni, tra cui i duetti sul palco con Bianca Atzei e, e un videoclip e uno spettacolo con ben 21 colleghi cantanti, per omaggiare Modugno. Ma la vena cantautorale, ...NON PERDERTI ANCHE >, effusioni piccanti con Livio: addosso solo una canotta che fa sognare - VIDEO Elettra Lamborghini divina: la maglia non contiene il lato A prosperoso - FOTO Per ...La Mediaset è sempre pronta a stravolgere il suo palinsesto in favore dello share e oggi, a rimetterci, è Anna Tatangelo che potrebbe vedere ...Da ore sui social e sui siti di tv non si parla d’altro. Mediaset ha davvero deciso di lasciare in onda Amici 21 alla domenica? A quanto pare sembrerebbe proprio di si. Il motivo? Il talent di Maria d ...