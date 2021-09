Ancora puzza tra Giugliano e Qualiano: nella notte controlli al biodigestore (Di sabato 25 settembre 2021) Un’altra nottata di puzza nauseabonda a Giugliano. Ieri sera, tutta l’area a Nord di Napoli è stata invasa dal fetore che aveva creato proteste e malumori già da fine agosto. La novità di ieri è che il Sindaco e parte della giunta si sono recati sul posto formando un vero e proprio picchetto fuori all’impianto L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di sabato 25 settembre 2021) Un’altra nottata dinauseabonda a. Ieri sera, tutta l’area a Nord di Napoli è stata invasa dal fetore che aveva creato proteste e malumori già da fine agosto. La novità di ieri è che il Sindaco e parte della giunta si sono recati sul posto formando un vero e proprio picchetto fuori all’impianto L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

tuseicomeme : @Graziel28460337 La famiglia anzi difende il malato , e lei sta ancora là dentro .. puzza un po’ la storia - SHW1T : Comunque assurdo come samy sia stato nominato per aver fatto un gesto brutto che non ha visto nessuno, ma ancora ci… - massipanisse : @GrandeFratello be lui un bambino lei donnamatura ha ragione troppo per Tommaso che ancora puzza di latte classico… - plowiue : comunque affonso che nella sua convinzione profonda afferma che dal luccichio degli occhi tommaso è ancora innamora… - paromatta : #GFvip Cioè sto pusillanime talebane o di Eletti che ancora porta il pannolino e puzza di latte, dopo tutto quello… -