Amministrative, Conte a Napoli: Il voto non influirà sul Governo (Di sabato 25 settembre 2021) “I test elettorali vanno sempre rispettati, ma non possiamo pensare che una tornata d’elezione, per lo piu’ comunali, possa incidere sul Governo del Paese. E’ un Governo di salvezza e di unita’, che ha per obiettivo quello di mettere in sicurezza il Paese e non puo’ essere compromesso da un risultato elettorale territoriale “. Cosi’ il leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte. “Il Paese ha assolutamente bisogno di un Patto sociale, di un patto economico che lo faccia ripartire in modo robusto, forte” dice Conte, parlando con i giornalisti. “Avevo lanciato questo patto nel maggio scorso, nel periodo piu’ duro della pandemia. Adesso dobbiamo farlo anche di piu’, e ovviamente devono parteciparvi le forze politiche che vogliono assumere un atteggiamento responsabile di fronte al Paese”. L'articolo proviene da ... Leggi su ildenaro (Di sabato 25 settembre 2021) “I test elettorali vanno sempre rispettati, ma non possiamo pensare che una tornata d’elezione, per lo piu’ comunali, possa incidere suldel Paese. E’ undi salvezza e di unita’, che ha per obiettivo quello di mettere in sicurezza il Paese e non puo’ essere compromesso da un risultato elettorale territoriale “. Cosi’ il leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe. “Il Paese ha assolutamente bisogno di un Patto sociale, di un patto economico che lo faccia ripartire in modo robusto, forte” dice, parlando con i giornalisti. “Avevo lanciato questo patto nel maggio scorso, nel periodo piu’ duro della pandemia. Adesso dobbiamo farlo anche di piu’, e ovviamente devono parteciparvi le forze politiche che vogliono assumere un atteggiamento responsabile di fronte al Paese”. L'articolo proviene da ...

