Amadeus conferma Fiorello: i due di nuovo fianco a fianco nel prossimo Festival di Sanremo (Di sabato 25 settembre 2021) Il conduttore Rai Amadeus è stato ospite di Bruno Vespa nel suo storico Porta a Porta e si è lasciato scappare qualche indiscrezione sul prossimo Festival di Sanremo 2022 che lo vedrà impegnato per la terza volta nei panni del conduttore oltre che del direttore artistico del Festival più famoso di Italia. La curiosità del giornalista di Rai1 ha spinto Amadeus a rivelare qualcosina in più rispetto alla prossima edizione della kermesse canora che lo vedrà affiancato nuovamente dal suo amico fraterno Fiorello. Festival di Sanremo 2022: Fiorello ci sarà Amadeus ieri sera è stato ospite della puntata del giovedì di Porta a Porta come sempre condotta da Bruno Vespa. Il conduttore sta affrontando un ...

