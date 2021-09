Alghero festeggia la scarcerazione di Puigdemont Il leader catalano | «Qui sono a casa» – Il video

(Di sabato 25 settembre 2021), in Sardegna, unica città italiana di lingua e cultura catalana, si era preparata ad accogliere Carlesper una tre giorni di incontri ed eventi. Una volta atterrato sull’isola, però, ilindipendentista ed europarlamentare, è stato arrestato su mandato internazionale. La detenzione è stata breve, poiché la Corte d’appello di Sassari ha disposto ladiche, adesso, non rischia più di essere estradato in Spagna. Nonostante delle modifiche apportate alla sua agenda, dovute appunto all’arresto, l’europarlamentare ha potuto prendere parte all’Adifolk, il festivalper il qualearrivati in terra sarda migliaia di turisti spagnoli. Alla sua prima apparizione pubblica nella piazza di Porta Terra, la mattina di ...

Ai giornalisti italiani, che l'hanno seguito per tutto il tragitto, ha detto: "Ad Alghero sto bene, qui sono come a casa". "La Spagna si rende ridicola", le parole dell'ex presidente catalano, fermato giovedì non appena ha messo piede in aeroporto ...