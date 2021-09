Albo d’oro Mondiali ciclismo femminile: Elisa Balsamo riporta l’Italia sul trono iridato dopo 10 anni (Di sabato 25 settembre 2021) L’edizione 2021 dei Mondiali di ciclismo viene vinta dall’azzurra Elisa Balsamo, che precede la neerlandese Marianne Vos, alla medaglia d’argento, e la polacca Katarzyna Niewiadoma, che sale sul gradino più basso del podio. l’Italia torna sul tetto del mondo a 10 anni dal successo di Giorgia Bronzini. Nella storia le azzurre nella rassegna iridata hanno raccolto 6 ori, 6 argenti ed 11 bronzi per complessive 23 medaglie. Albo d’oro Mondiali ciclismo femminile SU STRADA Anno Vincitrice Seconda Terza 1958 Elsy Jacobs Tamara Novikova Marija Lukšina 1959 Yvonne Reynders Ajno Puronen Vera Gorba?ëva 1960 Beryl Burton Rosa Sels Elisabeth Kleinhans 1961 Yvonne ... Leggi su oasport (Di sabato 25 settembre 2021) L’edizione 2021 deidiviene vinta dall’azzurra, che precede la neerlandese Marianne Vos, alla medaglia d’argento, e la polacca Katarzyna Niewiadoma, che sale sul gradino più basso del podio.torna sul tetto del mondo a 10dal successo di Giorgia Bronzini. Nella storia le azzurre nella rassegna iridata hanno raccolto 6 ori, 6 argenti ed 11 bronzi per complessive 23 medaglie.SU STRADA Anno Vincitrice Seconda Terza 1958 Elsy Jacobs Tamara Novikova Marija Lukšina 1959 Yvonne Reynders Ajno Puronen Vera Gorba?ëva 1960 Beryl Burton Rosa Selsbeth Kleinhans 1961 Yvonne ...

