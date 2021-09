Albano, il momento più brutto della sua carriera: cosa è successo? (Di sabato 25 settembre 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Albano torna sui fischi dell’Arena di Verona durante il concerto tributo per Battiato: ecco le sue parole. Facciamo un salto all’indietro a qualche giorno fa quando all’Arena di Verona è andato in scena un concerto tributo al grande artista italiano Franco Battiato, scomparso qualche mese fa. Tutto sembrava andare per il meglio fino a quando Leggi su youmovies (Di sabato 25 settembre 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.torna sui fischi dell’Arena di Verona durante il concerto tributo per Battiato: ecco le sue parole. Facciamo un salto all’indietro a qualche giorno fa quando all’Arena di Verona è andato in scena un concerto tributo al grande artista italiano Franco Battiato, scomparso qualche mese fa. Tutto sembrava andare per il meglio fino a quando

Advertising

xviolentrainx : Quello strano momento in cui vado sul tag di Zara Larsson su instagram e ci trovo albano, MORTA. - bragoccia : @Laura__2703 Certo bellissimo però quando hai un attacco di colite e ti trovi in autostrada è un momento fantastico… - EnricoPapi2 : RT @Stefy_Simonetti: Albano in questo momento: #ScherziaParte - Stefy_Simonetti : Albano in questo momento: #ScherziaParte - WrittenMemxries : Giannelli in questo momento sta cantando Felicità di Albano e Romina nello spogliatoio -