Albano condivide un' emozione con Romina Power | ecco quale

(Di sabato 25 settembre 2021) Al Bano, l'checon. Ora sono tris nonni, Cristel Carrisi ha dato alla luce il terzo figlio. La figlia 35enne dei due cantanti è sposata dal 2016 con Davor Luksic. “Sono diventato nonno per la terza volta”. È stato Al Bano ad annunciare la nascita della terza figlia di Cristel Carrisi. La figlia 35enne del cantante e diha dato alla luce una bambina. "Si chiama Rio Ines. Gode di ottima salute insieme alla madre, e ovviamente anche al padre", ha aggiuntoCarrisi in un'intervista televisiva. Cristel e suo marito Davor Luksic hanno già due figli Kay Turone e Cassia Ylenia. La Carrisi e Luksic si sono sposati nel 2016 e hanno dato ai figli nomi importanti per omaggiare il nonno materno nel primo caso e la sorella di ...

Cristel Carrisi, la terzogenita di Albano e Romina, è infatti già mamma di Kay Tyrone, nato nel 2018, e Cassia Ylenia, arrivata nel 2019. Albano Carrisi e Romina Power sono diventati nonni ancora una ...