Al Grande Fratello Vip Manuel Bortuzzo ci ripensa e prende le distanze da Lucrezia Hailé Selassié (detta Lulù) dopo il bacio scattato due giorni fa. Nella puntata di ieri il conduttore Alfonso Signorini ha chiesto spiegazioni soffermandosi sulla passione e l'affinità nata tra i due inquilini della casa più spiata d'Italia. I due sono vicini sin dall'inizio di questa edizione. Davanti alle domande di Alfonso Signorini Manuel Bortuzzo è parso più timido e schivo, mentre Lulù si è lasciata andare: «Lui è molto dolce e vero, si nota subito dai suoi sguardi e da quello che dice. Mi piace anche perché è sempre molto altruista. Mi fa stare ...

