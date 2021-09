Al Bano: perché è stato fischiato all’Arena di Verona (Di sabato 25 settembre 2021) Al Bano, nel concerto omaggio per Battiato ha ricevuto fischi e critiche in molti hanno urlato del “fascista” al cantautore. Al Bano, il motivo dei fischi all’Arena di Verona con Vittorio Sgarbi (Getty Images)Nel momento in cui il cantautore è salito sul palco con Vittorio Sgarbi è stato subito riempito di fischi, all’Arena di Verona durante il concerto creato in omaggio per Franco Battiato, i due sono stati fischiati dal pubblico. Le manifestazioni di critica e dissenso sono cominciate proprio quando sia il cantante che il politico sono saliti sul palco. Hanno partecipato all’evento anche Alice, Fiorella Mannoia, Colapesce e Dimartino, Eugenio Finardi e Jovanotti. Tra le fila del pubblico sono giunte le parole ed appellativi come “fascista”, per poi ... Leggi su ck12 (Di sabato 25 settembre 2021) Al, nel concerto omaggio per Battiato ha ricevuto fischi e critiche in molti hanno urlato del “fascista” al cantautore. Al, il motivo dei fischidicon Vittorio Sgarbi (Getty Images)Nel momento in cui il cantautore è salito sul palco con Vittorio Sgarbi èsubito riempito di fischi,didurante il concerto creato in omaggio per Franco Battiato, i due sono stati fischiati dal pubblico. Le manifestazioni di critica e dissenso sono cominciate proprio quando sia il cantante che il politico sono saliti sul palco. Hanno partecipato all’evento anche Alice, Fiorella Mannoia, Colapesce e Dimartino, Eugenio Finardi e Jovanotti. Tra le fila del pubblico sono giunte le parole ed appellativi come “fascista”, per poi ...

