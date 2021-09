Agosto senza avvistamenti: dove sono finiti gli Ufo? (Di sabato 25 settembre 2021) Misteri – Il mese da poco trascorso si è distinto per i pochi casi segnalati al nostro centro. Ci sono meno persone che guardano verso il cielo o ci sono meno oggetti visti che rimangono non identificati? Dopo tanti anni in cui ad Agosto ci si era abituati a leggere di avvistamenti in arrivo da tutta Italia, quest’anno sembra che gli Ufo stiano latitando, almeno sulla nostra penisola. Ci si interroga su quale possa essere il motivo per questa mancanza di segnalazioni. Le risposte possono essere molte, ma tutte meramente speculative in quanto non siamo in possesso di dati certi su questa estate senza oggetti volanti non identificati. Se osserviamo le statistiche provenienti dal sito Ufotuscia.it possiamo notare come a fronte di sole tre segnalazioni ... Leggi su ilfaroonline (Di sabato 25 settembre 2021) Misteri – Il mese da poco trascorso si è distinto per i pochi casi segnalati al nostro centro. Cimeno persone che guardano verso il cielo o cimeno oggetti visti che rimangono non identificati? Dopo tanti anni in cui adci si era abituati a leggere diin arrivo da tutta Italia, quest’anno sembra che glistiano latitando, almeno sulla nostra penisola. Ci si interroga su quale possa essere il motivo per questa mancanza di segnalazioni. Le risposte posessere molte, ma tutte meramente speculative in quanto non siamo in possesso di dati certi su questa estateoggetti volanti non identificati. Se osserviamo le statistiche provenienti dal sitotuscia.it possiamo notare come a fronte di sole tre segnalazioni ...

rprat75 : @Gerlandovalenti @AntottoG non è cosi. Per la precisione in estate in Italia - avevo controllato a metà agosto - ci… - stepor1958 : RT @iltirreno: Arrivano le richieste dell'accusa nell'udienza preliminare sulla vicenda della recluta trovata senza vita nella caserma dei… - folfra : @ElenaLhasa @cgilnazionale @UILofficial @CislNazionale @pdnetwork @Mov5Stelle Grazie, ma sono molto scettico. È dal… - leone52641 : RT @manufalcetti: @Milgher1 @sottoinchiesta @Radio1Rai @florianabulfon @StefanoRizzuti Che usurisssima?? IN ONDA IN DIRETTA ALLE 6 DI MATTI… - tatianabasilio1 : Arrivano le richieste dell'accusa nell'udienza preliminare sulla vicenda della recluta trovata senza vita nella cas… -