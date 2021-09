Afghanistan, talebani impiccano ed ‘espongono’ cadavere in piazza principale ad Herat (Di sabato 25 settembre 2021) I talebani hanno impiccato un cadavere a una gru nella piazza principale della città di Herat . Lo ha riferito un testimone all’Associated Press, mentre sul web girano alcuni video. Wazir Ahmad Seddiqi,... Leggi su feedpress.me (Di sabato 25 settembre 2021) Ihanno impiccato una una gru nelladella città di. Lo ha riferito un testimone all’Associated Press, mentre sul web girano alcuni video. Wazir Ahmad Seddiqi,...

