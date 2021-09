Afghanistan: talebani espongono cadavere impiccato a Herat (Di sabato 25 settembre 2021) I talebani hanno impiccato un cadavere a una gru nella piazza principale della città di Herat. Lo ha riferito un testimone all’Associated Press, mentre sul web girano alcuni video. Wazir Ahmad Seddiqi, che gestisce una farmacia sul lato della piazza, ha spiegato che quattro corpi sono stati portati sul posto e tre sono stati spostati in altre piazze della città per essere esposti. Sarebbero stati catturati durante un tentativo di rapimento e uccisi dalla polizia. Nei giorni scorsi uno dei leader talebani aveva annunciato un ritorno alle esecuzioni e alle amputazioni delle mani. I talebani hanno effettuato, poco fa ad Herat, la prima esecuzione in piazza del secondo Emirato. Ieri ne era stata annunciata la ripresa con un'intervista all'AP.Non ne pubblico il video, ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 25 settembre 2021) Ihannouna una gru nella piazza principale della città di. Lo ha riferito un testimone all’Associated Press, mentre sul web girano alcuni video. Wazir Ahmad Seddiqi, che gestisce una farmacia sul lato della piazza, ha spiegato che quattro corpi sono stati portati sul posto e tre sono stati spostati in altre piazze della città per essere esposti. Sarebbero stati catturati durante un tentativo di rapimento e uccisi dalla polizia. Nei giorni scorsi uno dei leaderaveva annunciato un ritorno alle esecuzioni e alle amputazioni delle mani. Ihanno effettuato, poco fa ad, la prima esecuzione in piazza del secondo Emirato. Ieri ne era stata annunciata la ripresa con un'intervista all'AP.Non ne pubblico il video, ...

Advertising

_Nico_Piro_ : #25settembre #Afghanistan a furia di consultare fonti e leggere ricerche, non riesco ad attribuire una definizione… - _Nico_Piro_ : I talebani hanno effettuato, poco fa ad Herat, la prima esecuzione in piazza del secondo Emirato. Ieri ne era stata… - _Nico_Piro_ : Ho sempre letto ISKP come sottoprodotto di TTP (e riserva ISI) segnalo l'interpretazione del grande @abdsayedd che… - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Afghanistan, i talebani impiccano un cadavere a una gru in piazza a Herat #afghanistan - LucianaCiolfi : RT @aelledesign: Afghanistan, i talebani espongono cadaveri impiccati ad Harat. È sempre più distensivo il clima, non trovate? -