Afghanistan: talebani espongono cadavere impiccato a Herat (Di sabato 25 settembre 2021) I talebani hanno impiccato un cadavere a una gru nella piazza principale della città di Herat. Lo ha riferito un testimone all'Associated Press, mentre sul web girano alcuni video. Wazir Ahmad Seddiqi,... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 25 settembre 2021) Ihannouna una gru nella piazza principale della città di. Lo ha riferito un testimone all'Associated Press, mentre sul web girano alcuni video. Wazir Ahmad Seddiqi,...

