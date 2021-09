Afghanistan, studio Icsa: tra scenari aumento flusso migranti e rischio terrorismo (Di sabato 25 settembre 2021) Un “crescente flusso di migranti che si dirigono verso l’Europa con tutti i problemi sanitari, sociali e di sicurezza collegati” e “la possibilità che il Paese torni a essere un terreno fertile per organizzazioni terroristiche a carattere globale come lo fu al-Qaeda”. E’ il preoccupante scenario delineato nel report ‘Afghanistan, Stato Islamico e sicurezza internazionale’ realizzato dalla Fondazione Icsa (Intelligence Culture and Strategic Analysis). “Nelle ultime settimane -si legge nel dossier, visionato dall’Adnkronos- è tornato drammaticamente centrale l’Afghanistan, un Paese che per 20 anni è stato sotto l’ala protettrice degli Stati Uniti e della Nato, ma che con il ritiro di questi ultimi si è trovato fragile e indifeso (sia dal punto di vista politico-istituzionale e ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 25 settembre 2021) Un “crescentediche si dirigono verso l’Europa con tutti i problemi sanitari, sociali e di sicurezza collegati” e “la possibilità che il Paese torni a essere un terreno fertile per organizzazioni terroristiche a carattere globale come lo fu al-Qaeda”. E’ il preoccupanteo delineato nel report ‘, Stato Islamico e sicurezza internazionale’ realizzato dalla Fondazione(Intelligence Culture and Strategic Analysis). “Nelle ultime settimane -si legge nel dossier, visionato dall’Adnkronos- è tornato drammaticamente centrale l’, un Paese che per 20 anni è stato sotto l’ala protettrice degli Stati Uniti e della Nato, ma che con il ritiro di questi ultimi si è trovato fragile e indifeso (sia dal punto di vista politico-istituzionale e ...

Advertising

zitadazzi : RT @donneperledonne: Presidio per le donne afghane ora in Piazza Scala a #Milano. Non voltiamoci dall’altra parte, sosteniamole nella lott… - PatBonanzinga : RT @donneperledonne: @ledonneperledonne Presidio in solidarietà per le donne afghane a #Milano in #piazza #Scala Per le donne, per la lib… - PatBonanzinga : RT @donneperledonne: Presidio per le donne afghane ora in Piazza Scala a #Milano. Non voltiamoci dall’altra parte, sosteniamole nella lott… - ioly_ikim : RT @donneperledonne: Presidio per le donne afghane ora in Piazza Scala a #Milano. Non voltiamoci dall’altra parte, sosteniamole nella lott… - flora_ribera : RT @donneperledonne: Presidio per le donne afghane ora in Piazza Scala a #Milano. Non voltiamoci dall’altra parte, sosteniamole nella lott… -