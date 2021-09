Afghanistan, attentato esplosivo a Jalalabad: 8 morti (Di sabato 25 settembre 2021) È di otto morti, tra cui quattro talebani, il bilancio dell’attentato esplosivo avvenuto oggi nella città afghana di Jalalabad. Lo riferisce la testata indiana Wion. L’attacco non è stato ancora rivendicato, ma la dinamica è la stessa dell’attentato dell’Isis avvenuto la settimana scorsa nel capoluogo del Nangarhar, bastione del ramo afghano di Daesh: una bomba piazzata su una strada è esplosa al passaggio di un convoglio talebano. Leggi su tpi (Di sabato 25 settembre 2021) È di otto, tra cui quattro talebani, il bilancio dell’avvenuto oggi nella città afghana di. Lo riferisce la testata indiana Wion. L’attacco non è stato ancora rivendicato, ma la dinamica è la stessa dell’dell’Isis avvenuto la settimana scorsa nel capoluogo del Nangarhar, bastione del ramo afghano di Daesh: una bomba piazzata su una strada è esplosa al passaggio di un convoglio talebano.

