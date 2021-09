Affondo della Meloni: la sinistra ha trasformato la pandemia in una mangiatoia per far arricchire i soliti noti (Di sabato 25 settembre 2021) “Dove è la magistratura su tutti gli scandali legati al Covid che abbiamo visto in questi mesi? Con la sinistra che ha trasformato la pandemia in una mangiatoia per far arricchire i soliti noti”. Se lo chiede Giorgia Meloni dal palco del comizio a Milano a favore del candidato sindaco del centrodestra, Luca Bernardo. Per il leader di Fratelli d’Italia “è una vergogna come sono stati spesi i soldi durante la pandemia mentre il 40% delle aziende italiane rischiava di chiudere”. L’Affondo della Meloni non risparmia nessuno. Il suo partito è rimasto in Italia uno dei pochi partiti che non si è uniformato al pensiero unico. Leggi su laprimapagina (Di sabato 25 settembre 2021) “Dove è la magistratura su tutti gli scandali legati al Covid che abbiamo visto in questi mesi? Con lache halain unaper far”. Se lo chiede Giorgiadal palco del comizio a Milano a favore del candidato sindaco del centrodestra, Luca Bernardo. Per il leader di Fratelli d’Italia “è una vergogna come sono stati spesi i soldi durante lamentre il 40% delle aziende italiane rischiava di chiudere”. L’non risparmia nessuno. Il suo partito è rimasto in Italia uno dei pochi partiti che non si è uniformato al pensiero unico.

