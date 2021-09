Accoltella la compagna e tenta il suicidio | sono gravi

(Di sabato 25 settembre 2021) Colpisce lacon diverse coltellate poiil. E' successo nella tarda serata di venerdì in un alloggio di via Martiri a Caluso, nel Torinese. Al culmine di un violento litigio un ...

Al culmine di un violento litigio un 23enne di nazionalità nigeriana ha preso un coltello da cucina e ha colpito ripetutamente la compagna, una ragazza di 21 anni anche lei nigeriana. Subito dopo il ragazzo ha tentato il suicidio bevendo varechina. La ragazza è stata trasportata d'urgenza in ospedale e le sue condizioni restano critiche. Non si conoscono i motivi che hanno portato al folle gesto.