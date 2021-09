A rate gli iPhone 13 nel nuovo volantino Unieuro ‘Passione Casa’ (Di sabato 25 settembre 2021) Il volantino Unieuro ‘Passione Casa’ è appena partito, e resterà valido fino al 7 ottobre 2021. Acquistando un grande elettrodomestico di passione casa, vi porterete a casa in più l’asciugatrice desiderata, anche a tasso zero. Ci sono anche lavatrici, frigoriferi, ferri da stiro con o senza caldaia, macchine per il caffè espresso, televisioni, notebook, condizionatori d’aria, monopattini elettrici e tanto altro ancora. Il volantino Unieuro ‘Passione Casa’ si concentra anche sui nuovi iPhone 13, da poter comprare a rate. Il modello standard da 128GB è acquistabile in 20 rate da 46,95 euro (da 20 rate da 32,45 euro restituendo il proprio iPhone 11 da 64GB). La ... Leggi su optimagazine (Di sabato 25 settembre 2021) Ilè appena partito, e resterà valido fino al 7 ottobre 2021. Acquistando un grande elettrodomestico di passione casa, vi porterete a casa in più l’asciugatrice desiderata, anche a tasso zero. Ci sono anche lavatrici, frigoriferi, ferri da stiro con o senza caldaia, macchine per il caffè espresso, televisioni, notebook, condizionatori d’aria, monopattini elettrici e tanto altro ancora. Ilsi concentra anche sui nuovi13, da poter comprare a. Il modello standard da 128GB è acquistabile in 20da 46,95 euro (da 20da 32,45 euro restituendo il proprio11 da 64GB). La ...

Ultime Notizie dalla rete : rate gli iPhone 13 Pro Max, l'autonomia l'autonomia è la migliore di sempre Gli iPhone 13 Pro e iPhone 13 Pro Max vantano inoltre il nuovo display Super Retina XDR con ProMotion e refresh rate adattivo fino a 120Hz. Il display supporta un refresh rate adattivo da 10Hz a ...

iPhone 13 Pro, la tecnologia ProMotion utilizzabile da terze parti La Mela ha confermato al sito Appleinsider che gli sviluppatori possono sfruttare il refresh rate di ProMotion ma ci sono delle avvertenze. iOS aumenta automaticamente il refresh rate per le ...

A rate gli iPhone 13 nel nuovo volantino Unieuro ‘Passione Casa’ OptiMagazine iPhone 13 Pro, app di terze parti e refresh rate a 120Hz: Apple fa chiarezza Nel giorno dell’arrivo sul mercato di iPhone 13 Pro e iPhone 13 Pro Max (ma anche di iPhone 13 e iPhone 13 mini), gli sviluppatori hanno scoperto che le applicazioni di terze parti attualmente non pos ...

