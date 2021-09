3,7 milioni di fondi regionali per Valdarno-Valdisieve, Mugello e Val di Bisenzio (Di sabato 25 settembre 2021) Sta procedendo l’iter del protocollo d’intesa da 7,7 milioni di euro per l’area Valdarno-Valdisieve, Mugello e Val di Bisenzio firmato a gennaio alla vicepresidente della Regione Toscana, Stefania Saccardi, e Vito Maida, presidente dell’Unione dei Comuni Valdarno e Valdisieve, capofila dell’area con l’obiettivo di contrastare lo spopolamento, la carenza di servizi ai cittadini e rilanciare i territori. Arrivano dunque a tre le strategie oggetto di intese quadro – nell’ambito della Strategia nazionale per le aree interne – che hanno concluso l’iter e che porteranno sui territori della Toscana oltre 30 milioni di euro. Le altre due sono quella per l’area Casentino-Valtiberina e quella per l’area Garfagnana, Lunigiana, Mediavalle del Serchio e ... Leggi su laprimapagina (Di sabato 25 settembre 2021) Sta procedendo l’iter del protocollo d’intesa da 7,7di euro per l’areae Val difirmato a gennaio alla vicepresidente della Regione Toscana, Stefania Saccardi, e Vito Maida, presidente dell’Unione dei Comuni, capofila dell’area con l’obiettivo di contrastare lo spopolamento, la carenza di servizi ai cittadini e rilanciare i territori. Arrivano dunque a tre le strategie oggetto di intese quadro – nell’ambito della Strategia nazionale per le aree interne – che hanno concluso l’iter e che porteranno sui territori della Toscana oltre 30di euro. Le altre due sono quella per l’area Casentino-Valtiberina e quella per l’area Garfagnana, Lunigiana, Mediavalle del Serchio e ...

