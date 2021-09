16enne adescata tramite social e violentata dal compagno della madre | orrore a Rovereto | arrestato 36enne

(Di sabato 25 settembre 2021) Drammatica denuncia quella avanzata da unadi: la giovanissima ha riferito di essere statae abusata dal, che si era spacciato per qualcun altro su una popolare app di messaggistica. Nel computer del, sarebbero state trovate immagini a sfondo pedo-pornografico.su Hangouts dal: incubo per unaLa vicenda viene riportata da fonti locali del Trentino Alto Adige e risale al periodo del lockdown: è emerso, a seguitodenuncia, che una giovanesarebbe stata vittima degli abusi ...

Ultime Notizie dalla rete : 16enne adescata

Thesocialpost.it

Fingendosi suo coetaneo prima l'havia social, attraverso Hangouts, e poi ha cominciato a tempestarla di foto intime . L'apice della violenza, poi, è stato raggiunto durante il lockdown quando l'uomo si è rivelato: non un ...La vicenda è venuta alla luce perché lasi è confidata con la madre. Il prologo di una lunga indagine da parte dei carabinieri di Rovereto, in Trentino, che in collaborazione con il ...16enne adescata e violentata dal compagno della madre: è la denuncia partita da una madre di Rovereto dopo la confessione della figlia. L'uomo, 36 anni, è stato arrestato per violenza sessuale su mino ...Un 36enne è stato arrestato dai carabinieri di Rovereto con l'accusa di violenza sessuale su minori e favoreggiamento della prostituzione minorile. Succede tutto in Val Lagarina. L'arresto è stato ...