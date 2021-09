Zona industriale | attivato sistema video-sorveglianza da 4 milioni di euro

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 24 settembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBattipaglia (Sa) – Presso il comando della Polizia Municipale di Battipaglia, in via Rosa Jemma si è inaugurato nelle scorse ore il nuovodidella. Le telecamere sono ufficialmente entrate in funzione dopo le prove tecniche effettuate dal Consorzio Asi. Che fa sapere: “L’impianto servirà, di fatto, a potenziare il controllo del territorio in un’area particolarmente delicata”. Presenti gli ingegneri Aristide Marini (coordinatore e supporto al RUP), Paolo Farnetano (responsabile dell’Area Tecnica), Pasquale Del Sorbo (direttore dei lavori), Giancarlo Macedonia (ditta appaltatrice Sistec), Franco Savastano (collaudatore); i Vigili Urbani coordinati dal comandante Gerardo Iuliano e il presidente del Consorzio Asi Antonio Visconti. Il ...