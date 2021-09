Zoff: «Szczesny affidabile, può restare alla Juve per altri 10 anni» (Di venerdì 24 settembre 2021) . L’ex portiere difende l’estremo difensore polacco Dino Zoff ha parlato di Wojciech Szczesny a Tuttosport. Szczesny CON LO SPEZIA – «Ci ha messo del suo e anche qualcosa in più: quell’intervento ha letteralmente salvato la partita della Juventus, in un momento in cui i bianconeri proprio non potevano permettersi un altro passo falso. Se sono stupito dalla sua reazione? Macché, anzi: mi sembra piuttosto normale quello che ha fatto nelle ultime due partite. Szczesny è sempre stato un ottimo portiere e non c’era alcun dubbio che lo fosse ancora: ha dato il suo contributo, esprimendosi sui suoi livelli abituali». ERRORI – «E sono stati errori utili. Utili ad alzare l’asticella della concentrazione per fare in modo che non si ripetano più, soprattutto quando la posta in palio si farà più ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 24 settembre 2021) . L’ex portiere difende l’estremo difensore polacco Dinoha parlato di Wojciecha Tuttosport.CON LO SPEZIA – «Ci ha messo del suo e anche qualcosa in più: quell’intervento ha letteralmente salvato la partita dellantus, in un momento in cui i bianconeri proprio non potevano permettersi un altro passo falso. Se sono stupito dsua reazione? Macché, anzi: mi sembra piuttosto normale quello che ha fatto nelle ultime due partite.è sempre stato un ottimo portiere e non c’era alcun dubbio che lo fosse ancora: ha dato il suo contributo, esprimendosi sui suoi livelli abituali». ERRORI – «E sono stati errori utili. Utili ad alzare l’asticella della concentrazione per fare in modo che non si ripetano più, soprattutto quando la posta in palio si farà più ...

