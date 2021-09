“X Factor 2021”: proseguono le selezioni. Il racconto della seconda puntata (Di venerdì 24 settembre 2021) Alla ricerca del talento del programma seconda puntata di X Factor c continua la ricerca del talento e dei concorrenti della nuova edizione dello show Sky. L’introduzione del secondo appuntamento è tutta all’insegna della musica: ad aprire la puntata Ludovico Tersigni con il suo basso sulle note di “Hysteria” dei Muse e l’ingresso dei giudici, sempre più divertiti e affiatati, sulle note di “Vogue” di Madonna. Tantissimi sono stati gli artisti che si sono susseguiti davanti al tavolo dei giudici per delle performance hanno infiammato il palco delle Audition. La giovane Mira con il suo inedito “Lei tra noi” che ha lanciato con la sua espressività un messaggio importante come la parità di genere tra uomo e donna guadagnandosi ben 4 sì. Il timbro sensuale e profondo di Federico, in arte ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 24 settembre 2021) Alla ricerca del talento del programmadi Xc continua la ricerca del talento e dei concorrentinuova edizione dello show Sky. L’introduzione del secondo appuntamento è tutta all’insegnamusica: ad aprire laLudovico Tersigni con il suo basso sulle note di “Hysteria” dei Muse e l’ingresso dei giudici, sempre più divertiti e affiatati, sulle note di “Vogue” di Madonna. Tantissimi sono stati gli artisti che si sono susseguiti davanti al tavolo dei giudici per delle performance hanno infiammato il palco delle Audition. La giovane Mira con il suo inedito “Lei tra noi” che ha lanciato con la sua espressività un messaggio importante come la parità di genere tra uomo e donna guadagnandosi ben 4 sì. Il timbro sensuale e profondo di Federico, in arte ...

