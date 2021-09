Wenger | “Il Mondiale ogni due anni può migliorare il calcio Sono pronto battermi per questo progetto”

(Di venerdì 24 settembre 2021) Arsene, sposa ancora ildeldue. Alla BBC, l’ex tecnico francese, ha ammesso le sue convinzioni sul. Queste le sue parole: “Il rischio è diila farlo. Nel programma attuale non c’è chiarezza, non c’è semplicità e nessun modo moderno di organizzare una stagione. Se andiamo avanti così, finiremo a sbattere il capo contro il muro. I ripetuti viaggi e il jet-lagassolutamente dannosi, i club e i giocatori stessi ne beneficerebbero. La Coppa del Mondo è un evento talmente grande che il prestigio ne verrebbe diminuito, vuoi sempre essere il migliore al mondo.anno. Non è una questione di ego, mi è stato ...

Ultime Notizie dalla rete : Wenger Mondiale

Paolo Tomaselli per il 'Corriere della Sera'La Fifa accelera. E la 'proposta' sulda giocare ogni due anni prende forma. Così anche i suoi numerosi oppositori - con la Uefa in prima linea - possono fare due conti e capire ...Così ha parlato l'ex manager dell'Arsenal diventato da due anni responsabile dello sviluppodel calcio dalla Fifa, Arsene, in un'intervista alla Bbc. Il dirigente francese ha parlato ...L’ECA scende in campo contro i Mondiali ogni due anni. L’European Club Association è intervenuta a sostegno dell’UEFA e ha puntato ...Ridurrebbero ed entrerebbero in conflitto con il calcio giovanile e femminile, aree sottorappresentate del gioco a cui l'Eca sta dedicando tempo, talento e risorse significative, subordinando anche al ...