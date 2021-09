Watford vs Newcastle United – pronostico e possibili formazioni (Di venerdì 24 settembre 2021) Cercando di riprendersi dalla deludente uscita dalla Coppa EFL contro avversari di serie inferiore a metà settimana, il Watford ha dato il benvenuto al Newcastle United a Vicarage Road in Premier League sabato 25 settembre. Gli Hornets sono stati eliminati 3-1 dallo Stoke City in un’azione infrasettimanale, mentre la squadra di Steve Bruce ha avuto più di una settimana per riprendersi dal pareggio per 1-1 con il Leeds United nella massima serie. Il calcio di inizio di Watford vs Newcastle United è previsto alle 16. Prepartita Watford vs Newcastle United: a che punto sono le due squadre? Watford Il giubilo di una vittoria dominante della Premier League sul Norwich City si è rapidamente ... Leggi su sport.periodicodaily (Di venerdì 24 settembre 2021) Cercando di riprendersi dalla deludente uscita dalla Coppa EFL contro avversari di serie inferiore a metà settimana, ilha dato il benvenuto ala Vicarage Road in Premier League sabato 25 settembre. Gli Hornets sono stati eliminati 3-1 dallo Stoke City in un’azione infrasettimanale, mentre la squadra di Steve Bruce ha avuto più di una settimana per riprendersi dal pareggio per 1-1 con il Leedsnella massima serie. Il calcio di inizio divsè previsto alle 16. Prepartitavs: a che punto sono le due squadre?Il giubilo di una vittoria dominante della Premier League sul Norwich City si è rapidamente ...

Advertising

periodicodaily : Watford vs Newcastle United - pronostico e possibili formazioni #25settembre #premierleague - periodicodaily : Watford vs Newcastle United - pronostico e possibili formazioni #25settembre #premierleague - ItaliaNewcastle : - infobetting : Watford-Newcastle (25 settembre, ore 16:00): formazioni, quote, pronostici - Footbal80522496 : -

Ultime Notizie dalla rete : Watford Newcastle 5giornata di Premier League: Chelsea, Liverpool e United continuano a vincere Le gare di venerdì e di sabato La partita di apertura è stata quella tra Newcastle e Leeds , ... A Carrow Road il Norwich per in casa per 3 - 1 contro il Watford: quinta sconfitta su cinque partite per ...

Novità Premier League: per la prima volta match sarà diretto da arbitro straniero Una prima volta storica in Premier League nel match di sabato 25 settembre 2021 tra Watford e Newcastle. A dirigere l'incontro sarà un arbitro straniero, cosa mai accaduto prima d'ora. Toccherà all'australiano Jarred Gillett avere l'onore di diventare il primo direttore di gara non ...

Watford – Newcastle: pronostico, formazioni, streaming News Sportive Novità Premier League: per la prima volta match sarà diretto da arbitro straniero Una prima volta storica in Premier League nel match di sabato 25 settembre 2021 tra Watford e Newcastle. A dirigere l'incontro sarà un arbitro straniero, cosa mai accaduto prima d'ora. Toccherà all'au ...

Premier League, City e Liverpool con l’incognita delle fatiche europee Premier League, City e Liverpool con l'incognita delle fatiche europee. Il programma del sabato di Premier League.

Le gare di venerdì e di sabato La partita di apertura è stata quella trae Leeds , ... A Carrow Road il Norwich per in casa per 3 - 1 contro il: quinta sconfitta su cinque partite per ...Una prima volta storica in Premier League nel match di sabato 25 settembre 2021 tra. A dirigere l'incontro sarà un arbitro straniero, cosa mai accaduto prima d'ora. Toccherà all'australiano Jarred Gillett avere l'onore di diventare il primo direttore di gara non ...Una prima volta storica in Premier League nel match di sabato 25 settembre 2021 tra Watford e Newcastle. A dirigere l'incontro sarà un arbitro straniero, cosa mai accaduto prima d'ora. Toccherà all'au ...Premier League, City e Liverpool con l'incognita delle fatiche europee. Il programma del sabato di Premier League.