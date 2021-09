Wall Street tira il fiato dopo due giorni di rally

(Di venerdì 24 settembre 2021) (Teleborsa) – A, il Dow Jones è sostanzialmente stabile e si posiziona su 34.723 punti, mentre, al contrario, l’S&P-500 ha un andamento depresso e scambia sotto i livelli della vigilia a 4.439 punti (-15%). Sotto la parità il Nasdaq 100, che mostra un calo dello 0,53%; sulla stessa tendenza, leggermente negativo l’S&P 100 (-0,28%). L’ennesimo annuncio della Cina per vietare le criptovalute ha pesato sul settore tecnologico, mentre Nike è in pesante perditala diffusione di una guidance deludente: i problemi della catena di approvvigionamento derivanti dalla pandemia hanno colpito il gigante delle sneaker. Risultato positivo nel paniere S&P 500 per il settore utilities. Nella parte bassa della classifica dell’S&P 500, sensibili ribassi si manifestano nei comparti informatica (-0,60%), telecomunicazioni ...

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - New York, 24 set - Sul fronte azionario, Nike cede il 5,64%, dopo ricavi inferiori alle attese nel primo trimestre fiscale (12,25 miliardi, contro i 12,46 miliardi del ...