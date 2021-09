Wall Street, rialzi per le compagnie di crociera su guidance positiva Carnival (Di venerdì 24 settembre 2021) (Teleborsa) – Scambiano in positivo, in una giornata in cui Wall Street è debole, le azioni delle compagnie di crociera quotate sulla Borsa Americana. I titoli di Carnival, Royal Caribbean e Norwegian Cruise Line stanno beneficiando del fatto che Carnival ha comunicato che le prenotazioni per la seconda metà del 2022 sono superiori ai livelli pre-pandemia. Ciò fa presagire un rimbalzo degli affari per i tre big dei viaggi a livello globale. Carnival ha inoltre detto che i suoi viaggi nel terzo trimestre sono stati “cash flow positive”, con le persone che hanno speso di più nei bar, nei casinò e in altri servizi a bordo. Ottima la performance di Carnival, che si attesta a 25,34 con un aumento del 2,61%. A livello operativo si prevede un proseguimento ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 24 settembre 2021) (Teleborsa) – Scambiano in positivo, in una giornata in cuiè debole, le azioni dellediquotate sulla Borsa Americana. I titoli di, Royal Caribbean e Norwegian Cruise Line stanno beneficiando del fatto cheha comunicato che le prenotazioni per la seconda metà del 2022 sono superiori ai livelli pre-pandemia. Ciò fa presagire un rimbalzo degli affari per i tre big dei viaggi a livello globale.ha inoltre detto che i suoi viaggi nel terzo trimestre sono stati “cash flow positive”, con le persone che hanno speso di più nei bar, nei casinò e in altri servizi a bordo. Ottima la performance di, che si attesta a 25,34 con un aumento del 2,61%. A livello operativo si prevede un proseguimento ...

