Vulcano Canarie | nube di anidride solforosa verso l' Italia | compagnia aerea sospende i voli

Advertising

Corriere : Canarie, l’ultima casa di La Palma che resiste alla lava del vulcano - RaiNews : La Palma: le foto aeree danno il senso della devastazione dell'angoscia che pervade gli abitanti alle prese con una… - Corriere : Una casetta rimasta isolata, ma intatta, in mezzo a una colata di lava - KatRinakor : - giusyoni : RT @Margi624: Che Il vulcano delle Canarie si é 'risvegliato' per colpa dei cambiamenti climatici, l hanno già detto? -

Ultime Notizie dalla rete : Vulcano Canarie

Sono fra 300 e 400 i nuovi evacuati sull'isola di La Palma () dopo che l'attività eruttiva delCumbre Vieja si è intensificata nella giornata di oggi. Lo riporta l'agenzia di stampa Efe. I responsabili del piano d'emergenza per l'eruzione hanno ...Gli abitanti di tre località dell'isola di La Palma () a cui poco fa le autorità hanno chiesto di rimanere in casa per l'aumento dell'attività eruttiva delCumbre Vieja hanno ora ricevuto un ordine di evacuazione. Lo si apprende da ...Si sono aperte due nuove bocche eruttivi da cui è fuoriuscita lava diretta verso la costa. Diversi compagnie hanno cancellato i collegamenti aerei con alcune isole dell’arcipelago ...Aumentano le eruzioni del vulcano Cumbre Vieja. Evacuate altre 3 città dell’isola di La Palma (Canarie) ai pieni del vulcano ...