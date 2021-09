Voto Germania: clima, Nato, violenza i nodi che dividono i partiti (Di venerdì 24 settembre 2021) La politica ambientale e quella economica, i rapporti con la Nato, la Cina e la Russia, ma anche la campagna per contrastare la pandemia e l'odio in rete: è su questi temi che si distinguono i partiti ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 24 settembre 2021) La politica ambientale e quella economica, i rapporti con la, la Cina e la Russia, ma anche la campagna per contrastare la pandemia e l'odio in rete: è su questi temi che si distinguono i...

Advertising

Agenzia_Ansa : Clima: Greta sfila a Berlino a 2 giorni da voto. Oggi 450 iniziative dei 'Fridays for future' in Germania. #ANSA - you_trend : ???? #Germania: nel nuovo sondaggio Forsa a due giorni dal voto, la SPD sarebbe sempre prima al 25%, mentre la CDU/CS… - petergomezblog : Germania, le elezioni più “italiane” di sempre: gli attacchi a Scholz sull’anti-riciclaggio e le accuse di uso poli… - D0tina : RT @Agenzia_Ansa: Clima: Greta sfila a Berlino a 2 giorni da voto. Oggi 450 iniziative dei 'Fridays for future' in Germania. #ANSA https:/… - ansaeuropa : .@JosepBorrellF: 'Tali attività sono inaccettabili in quanto cercano di minacciare la nostra integrità e sicurezza,… -