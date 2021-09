Volley, Mondiali Under 21: l’Italia liquida l’Egitto e vola alla seconda fase. Stefani top scorer (Di venerdì 24 settembre 2021) l’Italia ha liquidato l’Egitto con un agevole 3-0 (25-13; 25-22; 25-14) e ha infilato la seconda vittoria consecutiva ai Mondiali Under 21 di Volley maschile. Gli azzurri hanno sbrigato il compito africano al PalaPirastu di Cagliari, faticando soltanto nel secondo set dove non sono riusciti a creare il grande solco che ha caratterizzato invece prima e terza frazione. I ragazzi del CT Angiolino Frigoni si confermano così al comando della Pool A insieme alla Repubblica Ceca (3-0 alla Thailandia): domani sera (ore 19.00) andrà in scena lo scontro diretto per il primo posto, entrambe le formazioni hanno già staccato il pass per la seconda fase a gironi (quella che poi qualificherà alle semifinali). A ... Leggi su oasport (Di venerdì 24 settembre 2021)hatocon un agevole 3-0 (25-13; 25-22; 25-14) e ha infilato lavittoria consecutiva ai21 dimaschile. Gli azzurri hanno sbrigato il compito africano al PalaPirastu di Cagliari, faticando soltanto nel secondo set dove non sono riusciti a creare il grande solco che ha caratterizzato invece prima e terza frazione. I ragazzi del CT Angiolino Frigoni si confermano così al comando della Pool A insiemeRepubblica Ceca (3-0Thailandia): domani sera (ore 19.00) andrà in scena lo scontro diretto per il primo posto, entrambe le formazioni hanno già staccato il pass per laa gironi (quella che poi qualificherà alle semifinali). A ...

