Volley, Mondiali U21 2021: Italia strepitosa anche contro l’Egitto, facile vittoria in tre set (Di venerdì 24 settembre 2021) Dopo la prima, buona anche la seconda per l’Italia U21 ai Mondiali 2021 di Volley maschile di categoria che ospitiamo a Cagliari. Gli azzurrini di Frigoni passano con un netto 3-0 (25-13, 25-22, 25-14) contro un Egitto arrendevole per troppo tempo e incapace di gestire il suo vantaggio nel secondo set, e così bissano il successo di ieri e si preparano al meglio per il terzo impegno nel girone, quello contro la Repubblica Ceca domani sempre alle ore 19. DATA, ORARIO E TV DI Italia-REPUBBLICA CECA LA COMPOSIZIONE DEI GIRONI FORMULA E REGOLAMENTO TUTTI I RISULTATI E LE CLASSIFICHE Nel primo set parte forte l’Italia e si porta subito sul 4-1, poi un punto contestato da parte dell’Egitto al quale viene contestata invasione ... Leggi su sportface (Di venerdì 24 settembre 2021) Dopo la prima, buonala seconda per l’U21 aidimaschile di categoria che ospitiamo a Cagliari. Gli azzurrini di Frigoni passano con un netto 3-0 (25-13, 25-22, 25-14)un Egitto arrendevole per troppo tempo e incapace di gestire il suo vantaggio nel secondo set, e così bissano il successo di ieri e si preparano al meglio per il terzo impegno nel girone, quellola Repubblica Ceca domani sempre alle ore 19. DATA, ORARIO E TV DI-REPUBBLICA CECA LA COMPOSIZIONE DEI GIRONI FORMULA E REGOLAMENTO TUTTI I RISULTATI E LE CLASSIFICHE Nel primo set parte forte l’e si porta subito sul 4-1, poi un punto contestato da parte delal quale viene contestata invasione ...

