Volley | le Nazionali azzurre lunedì 27 saranno ricevute da Mattarella e Draghi

A pochi giorni dagli azzurri medagliati alle Olimpiadi ed alle Paralimpiadi, lunedì 27 settembre anche le Nazionali italiane di Volley, maschile e femminile, saranno ricevute prima al Quirinale e poi a Palazzo Chigi dopo le vittorie degli Europei. Secondo quanto fa sapere il CONI, infatti, il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, incontrerà le Nazionali femminile e maschile di Volley lunedì 27 settembre, al Palazzo del Quirinale, a partire dalle ore 12.00, poi le selezioni si recheranno a Palazzo Chigi per essere ricevute dal Presidente del Consiglio dei Ministri, Mario Draghi. Le due formazioni, recenti vincitrici della medaglia d'oro e del titolo continentale ai Campionati Europei dopo le ...

